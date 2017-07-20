أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي تصعد 3% في النصف/1 بسبب الإيرادات التشغليلية

الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الخميس إن أرباحه الصافية ارتفعت 3.3 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي بسبب الإيرادات التشغليلية.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 26.49 مليون دينار (87.75 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي مقابل 25.64 مليون دينار قبل عام.

وأوضح أن إيراداته التشغيلية بلغت 56.2 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة مع مبلغ 53.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.