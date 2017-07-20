نمو صافي ربح بنك برقان الكويتي 24% في النصف/1

الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي اليوم الخميس إن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 24 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مع زيادة الربح التشغيلي.

وذكر البنك في بيان لبورصة الكويت أنه حقق 38.875 مليون دينار (128.512 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من 2017 مقابل 31.424 مليون دينار قبل عام.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 122.69 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة مع 113.51 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

وبلغ صافي الربح التشغيلي للبنك 71.57 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 59.28 مليون دينار قبل عام، بحسب البيان.