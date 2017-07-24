Tue 25 Jul 2017 | 9:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع طفيف لأرباح المزايا القابضة الكويتية في النصف/1

Mon Jul 24, 2017 6:37am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المزايا القابضة الكويتية اليوم الاثنين تحقيق ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.88 في المئة في أرباح النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت 4.172 مليون دينار (13.81 مليون دولار) أرباحا صافية في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2017 مقابل 4.136 مليون دينار قبل عام.

وذكر البيان أن الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت بسبب زيادة إيرادات الإيجارات لكن ذلك قابله زيادة في تكاليف التمويل والمصروفات الأخرى.

(الدولار = 0.3021 دينار كويتي)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 
 