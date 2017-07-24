ارتفاع طفيف لأرباح المزايا القابضة الكويتية في النصف/1

الكويت 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المزايا القابضة الكويتية اليوم الاثنين تحقيق ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.88 في المئة في أرباح النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت 4.172 مليون دينار (13.81 مليون دولار) أرباحا صافية في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2017 مقابل 4.136 مليون دينار قبل عام.

وذكر البيان أن الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت بسبب زيادة إيرادات الإيجارات لكن ذلك قابله زيادة في تكاليف التمويل والمصروفات الأخرى.

(الدولار = 0.3021 دينار كويتي)