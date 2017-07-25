صافي أرباح أريد الكويت يرتفع 21% في النصف/1

الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة أريد الكويت زيادة في صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 21 في المئة في النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت صافي ربح قدره 23.298 مليون دينار (77.34 مليون دولار) في النصف الأول مقابل 19.28 مليون دينار قبل عام.

وأكد البيان أن "صافي الربح يتماشى مع أداء المجموعة".

وأضاف أن إجمالي إيرادات التشغيل بلغ 343.8 مليون دينار في النصف الأول من 2017 مقارنة مع 350.8 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البيان إن صافي أرباح الشركة بلغ 10.4 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 9.1 مليون دينار قبل عام.