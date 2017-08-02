هبوط أرباح طيران الجزيرة الكويتية 77% في النصف/1

الكويت 2 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية هبطت 77 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه أنها حققت صافي ربح بلغ 1.3 مليون دينار (حوالي 4.3 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأضافت أن أرباحها بلغت 2.3 مليون دينار في الربع الثاني من العام بارتفاع 18 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت الشركة سجلت خسارة بلغت 948 ألف دينار في الربع الأول من 2017 مقابل أرباح قدرها أربعة ملايين دينار قبل عام.