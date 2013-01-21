ارتفاع أرباح بنك بوبيان الكويتي 25% في 2012

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الإثنين ارتفاع أرباحه بنسبة 25 بالمئة في 2012.

وقال البنك الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في بيان إنه حقق أرباحا بلغت عشرة ملايين دينار (35.5 مليون دولار) في 2012.

كان البنك حقق أرباحا بلغت 8.03 مليون دينار في 2011.

وقال البيان إن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أسهم منحة بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم وهي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك بتوزيع أرباح منذ 2007.