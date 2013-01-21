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انخفاض خسائر زين السعودية في الربع/4

Mon Jan 21, 2013 6:47am GMT
 
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دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - منيت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) بخسائر صافية بلغت 443 مليون ريال (118.13 مليون دولار) في الربع الأخير من 2012 مما فاق توقعات المحللين.

وبالمقارنة كان صافي الخسائر أعلى من ذلك في الفترة المقابلة من العام السابق إذ بلغ 461 مليون ريال وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل حسبما ذكرت في بيان للبورصة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تتكبد الشركة في المتوسط 387 مليون ريال خسارة صافية في الربع الرابع.

(الدولار = 3.7502 ريال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
 