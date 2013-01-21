مقدمة 1-انخفاض خسائر زين السعودية 4% في الربع/4

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دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت زين السعودية المثقلة بالديون في بيان للبورصة اليوم الإثنين تراجع خسائرها أربعة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وتكبدت زين السعودية وهي ثالث شركة لخدمات الهاتف المحمول في المملكة خسارة صافية قدرها 443 مليون ريال (118.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسارة صافية قدرها 461 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تتكبد الشركة في المتوسط 387 مليون ريال خسارة صافية في الربع الرابع.

وفي بيان للبورصة عزت الشركة الشقيقة لزين الكويتية تراجع الخسارة لانخفاض تكاليف التمويل.

وبلغت الأرباح الإجمالية في الربع الأخير 739 مليون ريال ارتفاعا من 691 مليونا قبل عام.

وزادت خسائر العمليات 23 بالمئة إلى 262 مليون ريال مقارنة مع 213 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق.

وبلغت خسارة الشركة 1.7 مليار ريال في 2012 بأكمله مقارنة مع خسارة 1.93 مليار في العام السابق.