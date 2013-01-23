ارتفاع 1% في أرباح بنك الخليج الكويتي في 2012

الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة واحد في المئة في 2012 وأوصى بتوزيع خمسة في المئة أسهم منحة لكل مئة سهم.

وقال بنك الخليج في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنه حقق أرباحا بلغت 30.9 مليون دينار (109.77 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 30.6 مليون دينار في 2011.

وأوضح البيان أن أرباح الربع الرابع من 2012 بلغت 8.5 مليون دينار مقابل أرباح قدرها 3.2 مليون دينار قبل عام.