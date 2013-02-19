رئيس بنك برقان الكويتي: لدينا 194.4 مليون دينار مخصصات

(لإضافة تصريحات رئيس مجلس الإدارة وسعر السهم في البورصة وخلفية)

الكويت 19 فبراير شباط (رويترز) - قال ماجد العجيل رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي اليوم الثلاثاء إن إجمالي مخصصات البنك وصلت 194.4 مليون دينار (688.4 مليون دولار) في نهاية 2012.

وقال العجيل في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه "وصلت مخصصاتنا الى 194.4 مليون دينار كويتي."

وذكر أن القروض غير المنتظمة في انخفاض مستمر وأن نسبتها إلى اجمالي القروض وصلت الى 1.9 في المئة.

كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5 في المئة.

كانت صحيفة القبس نقلت علن العجيل في مارس 2012 قوله أن "القروض المتعثرة" مرتفعة لكن "رغم ارتفاعها الى نحو 11.5 في المئة إلا ان صافي القروض المتعثرة بضمانات بقيت ثابتة عند 3.1 في المئة."

وأعلن بنك برقان في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني في وقت سابق اليوم أنه حقق أرباحا بلغت 55.6 مليون دينار (196.9 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 50.6 مليون دينار في 2011 بارتفاع 10 في المئة.

وأوصى البنك الذي يمثل الوحدة المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بتوزيع عشرة فلوس للسهم الواحد وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم كأرباح عن سنة 2012.