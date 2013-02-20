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ارتفاع أرباح تسهيلات الكويتية 12% في 2012

Wed Feb 20, 2013 7:35am GMT
 
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الكويت 20 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة التسهيلات التجارية الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 11.8 بالمئة في 2012.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت إنها ربحت 15.87 مليون دينار (56.3 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 14.19 مليون دينار في 2011.

وأفاد البيان أن مجلس الإدارة سوف يجتمع يوم الإثنين المقبل لاعتماد هذه البيانات ومناقشة توزيعات الأرباح.

(الدولار = 0.2821 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 