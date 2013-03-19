المال الكويتية تقلص خسائرها السنوية 80% في 2012

الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المال للاستثمار الكويتية اليوم الثلاثاء تقلص خسائرها 80 في المئة في سنة 2012 مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن شركة المال وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي خسرت 6.17 مليون دينار (21.7 مليون دولار) في 2012 مقابل خسارة 31 مليون دينار في 2011.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع لاحقا لاعتماد هذه البيانات ومناقشة التوزيعات.

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