ارتفاع أرباح بنك الخليج الكويتي 7.7% في الربع/1

الكويت 23 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه الفصلية في الربع الأول من العام الحالي 7.7 في المئة.

وطبقا للبيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد ربح البنك 7.94 مليون دينار (27.87 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة بأرباح قدرها 7.37 مليون دينار في الفترة المقابلة من ‭‭2012‬‬.

وبلغت ربحية السهم الواحد في الربع الأول من 2013 ثلاثة فلوس وهي القيمة ذاتها في الفترة المناظرة من 2012.