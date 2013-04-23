مقدمة 1-ارتفاع أرباح بنك الخليج الكويتي 7.7% في الربع/1

(لإضافة تعليق رئيس مجلس الإدارة وسعر السهم وخلفية)

الكويت 23 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه الفصلية 7.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وطبقا للبيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد ربح البنك 7.94 مليون دينار (27.87 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة بأرباح قدرها 7.37 مليون دينار في الفترة المقابلة من ‭‭‭‭2012‬‬‬‬.

وبلغت ربحية السهم الواحد في الربع الأول من 2013 ثلاثة فلوس وهي القيمة ذاتها في الفترة المناظرة من 2012.

وقال عمر الغانم رئيس مجلس الإدارة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "سنواصل السعي إلى المحافظة على ميزانية عمومية قوية تتيح لنا إمكانية التوسع وتمكننا في الوقت ذاته من حماية البنك من أي تأثيرات غير متوقعة في السوق بعد أن أصبح البنك في مركز قوي."

وأضاف "نتطلع إلى المضي قدما في المرحلة المقبلة في ظل قيام فريق الإدارة في مصرفنا بتطوير استراتيجية قوية من شأنها تنمية الأعمال وتعزيز حصتنا في السوق والمساهمة في ترسيخ موقعه الريادي في الاقتصاد الكويتي."

وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش كان سعر سهم بنك الخليج قد هبط 1.2 في المئة إلى 410 فلس بينما كان مؤشر كويت 15 منخفضا 0.09 في المئة.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت 16 في المئة من بنك الخليج منذ انقاذه من قبل بنك الكويت المركزي إثر الأزمة التي تعرض لها في سنة 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.