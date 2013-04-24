هبوط أرباح الوطنية للاتصالات الكويتية 31% في الربع/1

الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية للاتصالات الكويتية التي أعلنت اليوم الأربعاء هبوط أرباحها 31 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة ربحت 19.48 مليون دينار (68.35 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقابل أرباح قدرها 28.31 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم الواحد 38.86 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة مع 56.49 فلس للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.