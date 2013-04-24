الوطنية للاتصالات الكويتية تفشل في وقف هبوط أرباحها

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الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - فشلت شركة الوطنية للاتصالات الكويتية في وقف هبوط أرباحها الفصلية في الربع الأول من العام الحالي في ظل تصاعد حدة المنافسة التي تواجهها في السوق المحلية والاضطرابات السياسية في تونس.

وأظهرت النتائج المالية للشركة التي أعلنت اليوم الأربعاء هبوط أرباحها 31 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة ربحت 19.48 مليون دينار (68.35 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقابل أرباح قدرها 28.31 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم الواحد 38.86 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع 56.49 فلس للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعتبر أسواق الكويت وتونس والجزائر هي المحاور الرئيسية لعمل الشركة. ورغم أن نتائجها في الجزائر تعززت في الربع الأول من العام الحالي إلا ان أرباحها في تونس هبطت بشكل واضح بسبب مطالبات ضريبة اضافية قدرها 16 مليون دولار وكذلك انخفاض قيمة العملة التونسية.

وفي السوق الكويتية ينافس الوطنية للاتصالات شركة زين التي كانت تحتكر السوق في سنوات سابقة كما ينافسها أيضا شركة فيفا التي تمتلك فيها شركة اتصالات السعودية 26 في المئة.

وكسرت فيفا عند تشغيلها في 2008 سيطرة الشركتين الأخريين على سوق الاتصالات في الكويت وقامت في حينها بتخفيض جذري للأسعار وبلغت حصتها السوقية 21 في المئة في ديسمبر 2012 طبقا لبيانات التقرير السنوي لشركة زين.