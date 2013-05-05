القرين للبتروكيماويات الكويتية تربح 22.6 مليون دينار في 12 شهرا

الكويت 5 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية اليوم الأحد إنها حققت أرباحا صافية بلغت 22.61 مليون دينار (79.5 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013.

وأوضحت في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها بلغت 33.02 مليون دينار للسنة المالية السابقة المكونة من خمسة عشر شهرا والمنتهية في 31 مارس 2012.

وكانت الشركة عدلت العام الماضي سنتها المالية لتبدأ من أبريل نيسان من كل عام بدلا من يناير.

وبلغ إجمالي أصول الشركة مع نهاية السنة المالية الحالية 290.71 مليون دينار بالمقارنة مع 256.09 مليون دينار قبل عام.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح قوله "لقد فاقت الأرباح الصافية توقعات إدارة الشركة خلال الربع الأخير من السنة المالية وبلغت 18.94 مليون دينار نظرا لاستلام توزيعات أرباح أعلى من شركتي إيكويت والشركة الكويتية للأوليفينات (اللتين تمتلك فيهما الشركة حصصا) بالإضافة إلى حصة القرين من أرباح الشركة الكويتية للعطريات والشركات الأخرى التابعة."

وأوضح الصباح أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع أي ما يعادل عشرة فلوس لكل سهم.

وتخضع هذه التوصية لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة.

وتأسست شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في 2004 بموجب مرسوم أميري ويبلغ رأسمالها المدفوع 110 ملايين دينار وتولت شركة صناعة الكيماويات البترولية تأسيسها في إطار المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها مؤسسة البترول الكويتية بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بالمشاريع البتروكيماوية الهامة في الكويت وهي مدرجة في بورصة الكويت منذ 2007.

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