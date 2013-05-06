هبوط أرباح تسهيلات الكويتية 31% في الربع/1

الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات مالية اليوم الإثنين هبوط أرباح شركة التسهيلات التجارية الكويتية 31 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وطبقا للنتائج التي أعلنتها الشركة بموقع بورصة الكويت بلغت الأرباح 3.17 مليون دينار (11.15 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 4.59 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم ستة فلوس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل تسعة فلوس في الفترة ذاتها من 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.