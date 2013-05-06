ارتفاع أرباح المباني الكويتية لأكثر من مثليها في الربع/1
الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المباني الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع أرباحها الفصلية 146.7 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 14.8 مليون دينار (52 مليون دولار) مقابل ستة ملايين دينار قبل عام من ذلك.
وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت أن ربحية السهم بلغت 21.21 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار مقابل ربحية للسهم قدرها 8.96 فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2842 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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