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ارتفاع أرباح الكويت للتأمين 7.5% في الربع/1

Wed May 8, 2013 11:12am GMT
 
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الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الكويت للتأمين اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها 7.5 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 2.43 مليون دينار (8.54 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 2.26 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت أن الشركة ربحت 12.99 فلس للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقارنة مع 11.95 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2845 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 