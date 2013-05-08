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ارتفاع أرباح الصالحية العقارية 10% في الربع/1

Wed May 8, 2013 11:27am GMT
 
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الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة الصالحية العقارية الكويتية عشرة في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.52 مليون دينار (8.86 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 2.29 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن ربحية السهم الواحد بلغت 5.1 فلس في الربع الأول من 2013 مقارنة بربحية للسهم قدرها 4.6 فلس في الفترة المقابلة من 2012. ويتكون الدينار من ألف فلس.

(الدولار = 0.2845 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 