ارتفاع أرباح سينما الكويتية 8% في الربع/1

الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة السينما الكويتية ثمانية في المئة في الربع الأول من العام الحالي طبقا للنتائج المالية التي أعلنت اليوم الأربعاء.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة حققت أرباحا بلغت 1.86 مليون دينار (6.5 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 1.72 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم الواحد 18.69 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية مارس آذار الماضي مقابل ربحية قدرها 17.17 فلس للسهم في الفترة نفسها من 2012.

(الدولار = 0.2845 دينار)