مقدمة 2-زين تعزو تراجع أرباحها في الربع/1 إلى تقلب أسعار العملة السودانية

(لإضافة تصريحات الرئيس التنفيذي وتفاصيل)

الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - عزت مجموعة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة تراجع أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي 27 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام إلى تقلب أسعار عملة السودان التي تشكل أحد الأسواق الرئيسية للمجموعة.

وقالت زين في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنها حققت 52 مليون دينار (182.8 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول من 2013. وبالمقارنة كان صافي ربح الفترة المقابلة من العام السابق 70.9 مليون دينار.

وقال البنوان في البيان الصحفي إن "المؤشرات المالية الرئيسية واجهت ضغطا خلال فترة الربع الأول ولم تعكس حجم مستويات النمو الحقيقية للعمليات التشغيلية وذلك بسبب التقلب الحاد في سعر صرف العملات." وأكد البنوان أن هذا التقلب في اسعار العملات كلف المجموعة "ما يقارب 179 دولار خلال هذه الفترة على حجم الإيرادات المجمعة."

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في المجموعة سكوت جيجنهايمر في البيان الصحفي إن "عمليات الانخفاض الكبيرة للعملة المحلية السودانية أمام سعر صرف الدولار في هذه الفترة والتي وصلت إلى نحو 53 في المئة أثرت كثيرا على النتائج المالية المجمعة للمجموعة."

وأضاف جيجنهايمر أنه من الصعب جدا أن تتفادى المجموعة هذا التأثير لصعوبة عمليات التحوط على العملة المحلية السودانية.

وذكر البنوان أن حجم الإيرادات المجمعة بلغ 299 مليون دينار في الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة بإيرادات بلغت 326 مليون دينار قبل عام.

وبلغت الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات 127 مليون دينار في الربع الأول من 2013 مقابل 151 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.