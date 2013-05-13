مصحح-ارتفاع أرباح الوطنية العقارية الكويتية 27% في الربع/1

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية العقارية الكويتية 27 بالمئة في الربع الأول من العام لتصل إلى 2.71 مليون دينار (9.5 مليون دولار) مقابل 2.13 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 3.5 فلس في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 2.75 فلس في الفترة ذاتها من 2012. والدينار الكويتي ألف فلس. (الدولار = 0.2854 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)