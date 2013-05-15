أرباح المواشي الكويتية ترتفع 66% في الربع/1
الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية التي أعلنت اليوم الأربعاء 66 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.33 مليون دينار (8.12 مليون دولار) مقابل 1.4 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت النتائج التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت تحقيق ربحية للسهم قدرها 11.16 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 6.66 فلس في الفترة ذاتها من 2012. والدينار ألف فلس.
(الدولار = 0.2868 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.