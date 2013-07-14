تراجع أرباح ألافكو الكويتية 1% في 3 أشهر

الكويت 14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية اليوم الأحد تراجع أرباحها الفصلية 1.3 بالمئة في الثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو حزيران وهي فترة الربع الثالث من سنتها المالية.

وبحسب النتائج التي أعلنتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت بلغت الأرباح 3.93 مليون دينار (13.8 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 3.98 مليون دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة 17.1 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو مقارنة بأرباح قدرها 22.3 مليون دينار قبل عام.