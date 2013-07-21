دبي الأولى الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في الربع/2

الكويت 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة دبي الأولى الكويتية اليوم الأحد تحولها لتحقيق أرباح قدرها 350 ألف دينار (1.22 مليون دولار) في الربع الثاني من 2013 مقابل خسارة مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أنها حققت أرباحا بلغت 1.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بخسارة 1.1 مليون قبل عام.