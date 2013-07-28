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أرباح المباني الكويتية ترتفع 62% في الربع/2

Sun Jul 28, 2013 11:41am GMT
 
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الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة المباني الكويتية 62 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 13.2 مليون دينار (46.4 مليون دولار) مقابل 8.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها ارتفعت إلى 28 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقابل 14.2 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 0.2844 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 