أرباح بيت التمويل الكويتي ترتفع 21% في الربع/2

الكويت 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية الت أعلنها بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه 21 في المئة إلى 26.8 مليون دينار (94.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 22 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنها بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في البلاد على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحه بلغت 49.8 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقابل 42.1 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2012.