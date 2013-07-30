مقدمة 1-أرباح طيران الجزيرة الكويتية ترتفع 97% في النصف/1

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الكويت 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها 97 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 7.5 مليون دينار (26.44 مليون دولار) مقابل 3.8 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها بلغت 3.9 مليون دينار في الربع الثاني من 2013. وكانت أرباح الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2.6 مليون دينار.

ووصف رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي في بيان صحفي حصلت رويتز على نسخة منه النتائج "بالإيجابية جدا."

وقال "نحن لا زلنا في الأشهر الستة الأولى من العام حيث شهدنا ارتفاعا في عدد المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وأيضا في معدل إشغال المقاعد إلى مستوى أعلى من الذي هدفنا إليه في مطلع العام في الحين الذي حافظنا ولا زلنا نحافظ فيه على أداء تشغيلي متميز."

وأكد بودي أن عمليات طيران الجزيرة شهدت زيادة 4.1 في المئة في عدد المسافرين خلال النصف الأول من 2013 فيما بلغ معدل إشغال مقاعدها نسبة 70 في المئة للفترة ذاتها.