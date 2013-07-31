أرباح الخليج للتأمين الكويتية ترتفع 14% في الربع/2
الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الخليج للتأمين الكويتية التي أعلنت اليوم الأربعاء نمو أرباحها 14 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 2.57 مليون دينار مقابل 2.26 مليون دينار قبل عام.
وطبقا للبيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد بلغت أرباح الشركة 4.9 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 4.5 مليون دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
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