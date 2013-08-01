هبوط أرباح بنك الكويت الدولي 12% في الربع/2
الكويت أول أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح بنك الكويت الدولي التي أعلنها اليوم الخميس 11.6 في المئة إلى 1.75 مليون دينار (6.1 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 1.98 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت النتائج التي أعلنها البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ارباحه بلغت ستة ملايين دينار في النصف الأول من 2013 مقارنة بنفس القيمة في العام الذي سبقه.(الدولار = 0.2849 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير لبنى صبري)
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