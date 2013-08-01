هبوط أرباح بنك الكويت الدولي 12% في الربع/2

الكويت أول أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح بنك الكويت الدولي التي أعلنها اليوم الخميس 11.6 في المئة إلى 1.75 مليون دينار (6.1 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 1.98 مليون دينار قبل عام.