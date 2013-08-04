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أرباح أغذية الكويتية تقفز 32% في الربع/2

Sun Aug 4, 2013 7:49am GMT
 
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القاهرة 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الكويتية للأغذية (أغذية) اليوم الأحد ان صافي الربح قفز 32.1 بالمئة في الربع الثاني من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 11.78 مليون دينار(41.35 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 8.92 مليون دينار قبل عام.

ويتمثل نشاط الشركة في تصنيع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية والاستهلاكية واستيرادها وبيعها بالجملة والتجزئة في دولة الكويت وبعض الدول العربية.

وزادت أرباح الشركة 12.5 بالمئة في النصف الاول من العام الى 28.17 مليون دينار من 25.04 مليون قبل عام.

(الدولار = 0.2849 دينار) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 