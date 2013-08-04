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قفزة كبيرة في أرباح العقارات المتحدة الكويتية في الربع/2

Sun Aug 4, 2013 7:58am GMT
 
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القاهرة 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة العقارات المتحدة (متحدة) اليوم الأحد ان صافي الربح قفز 242 بالمئة في الربع الثاني من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 3.967 مليون دينار(13.92 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.159 مليون دينار قبل عام.

ويتمثل نشاط الشركة في القيام بكافة الأعمال العقارية وعلى الأخص شراء وبيع الأراضي والعقارات.

ونزلت أرباح الشركة 63.6 بالمئة في النصف الاول من العام الى 5.968مليون دينار من 16.398 مليون قبل عام.

(الدولار = 0.2849 دينار) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 