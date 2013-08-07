هبوط أرباح بيت التمويل الخليجي البحرينية 42.5% في الربع/2

الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعلنت اليوم الأربعاء هبوط أرباح شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية 42.5 بالمئة إلى 2.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 4.7 مليون دولار قبل عام.