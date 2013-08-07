أرباح مشاريع الكويت القابضة ترتفع 10% في الربع/2
الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأربعاء إن أرباحها الفصلية ارتفعت عشرة في المئة إلى 9.5 مليون دينار (33.4 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 8.6 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها بلغت 18.1 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقابل 17.1 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2012.
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