أرباح مشاريع الكويت القابضة ترتفع 10% في الربع/2

الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأربعاء إن أرباحها الفصلية ارتفعت عشرة في المئة إلى 9.5 مليون دينار (33.4 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 8.6 مليون دينار قبل عام.