مشاريع الكويت: أرباح النصف/1 تؤكد أننا على الطريق الصحيح

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الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - اعتبر مسؤول في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) أن أرباحها التي أعلنتها اليوم الأربعاء تؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح.

وقالت شركة مشاريع الكويت في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الفصلية ارتفعت عشرة في المئة إلى 9.5 مليون دينار (33.4 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 8.6 مليون دينار قبل عام.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الشركة طارق عبدالسلام قوله إن هذه النتائج تؤكد "أن الشركة على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف التي حددتها والتي تتمثل في تحقيق رقم مزدوج في نسبة الإيرادات خلال عام 2013."

وأوضحت الشركة أن أرباحها بلغت 18.1 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقابل 17.1 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2012.

وارتفعت ربحية السهم الواحد خلال الأشهر الستة الأولى 6.5 في المئة لتصل إلى 13.30 فلس بالمقارنة مع 12.49 فلس للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية للأشهر الستة الأولى من 2013 بنسبة 22.5 في المئة إلى 307.6 مليون دينار مقابل 251 مليون دينار قبل عام.

وأوضح البيان أن الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت 29.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي إلى 61.4 مليون دينار بالمقارنة مع 47.4 مليون دينار للفترة المقابلة من 2012.

وبلغت قيمة الأصول 7.7 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 6.2 مليار دينار للفترة ذاتها من 2012.