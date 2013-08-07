أرباح مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية تقفز 438% في الربع/2

الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اليوم الأربعاء تحقيق قفزة في أرباحها بلغت 438 في المئة في الربع الثاني.

وأوضحت النتائج التي أعلنتها المجموعة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أنها ربحت 5.7 مليون دينار (20 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 1.1 مليون دينار قبل عام.

وبلغت أرباح المجموعة في النصف الأول 10.4 مليون دينار مقارنة بأرباح قدرها 10.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.