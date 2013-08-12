ارتفاع أرباح المشتركة الكويتية 17% في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها اليوم الإثنين شركة المجموعة المشتركة للمقاولات ارتفاع أرباحها 17 في المئة إلى 1.19 مليون دينار (4.19 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 1.02 مليون دينار قبل عام.