أرباح بنك برقان الكويتي تهبط 10% في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات بنك برقان الكويتي التي أعلنت اليوم الإثنين هبوط أرباحه الفصلية نحو 10 في المئة إلى 12.26 مليون دينار (43.2 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 13.62 مليون دينار قبل عام.