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ارتفاع أرباح القابضة المصرية الكويتية 25% في الربع/2

Tue Aug 13, 2013 6:03am GMT
 
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الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها 25 بالمئة إلى 19.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 15.9 مليون دولار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 37.1 مليون دولار في النصف الأول من العام مقارنة مع 38.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2012. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 