الكويتية للاستثمار تحقق قفزة في أرباحها في الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - حققت الشركة الكويتية للاستثمار قفزة في أرباحها الفصلية في الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.5 مليون دينار (15.8 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها خمسين ألف دينار قبل عام.

وطبقا للنتائج التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد بلغت أرباح النصف الأول من العام الحالي 6.8 مليون دينار مقارنة بأرباح قدرها 2.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش كان سهم الشركة مرتفعا في بورصة الكويت 3.13 في المئة إلى 132 فلسا بينما كان المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.08 في المئة.

(الدولار = 0.2841 دينار)