الاستثمارات الوطنية الكويتية تتحول للربحية في الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - تحولت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لتحقيق أرباح قدرها مليوني دينار (سبعة ملايين دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل خسارة 714 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في البيانات التي نشرتها على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 2.26 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقارنة بمبلغ 2.2 مليون دينار أرباحا في الفترة المناظرة من 2012.

وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش كان سهم الشركة مرتفعا في بورصة الكويت 1.3 في المئة إلى 158 فلسا بينما كان المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.02 في المئة.