أرباح التجارية العقارية الكويتية ترتفع 38% في 2013

الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة التجارية العقارية الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها السنوية 37.6 في المئة إلى 15 مليون دينار (53.2 مليون دولار)في سنة 2013 مقابل 10.9 مليون دينار قبل عام.