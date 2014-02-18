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أرباح التجارية العقارية الكويتية ترتفع 38% في 2013

Tue Feb 18, 2014 6:14am GMT
 
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الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة التجارية العقارية الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها السنوية 37.6 في المئة إلى 15 مليون دينار (53.2 مليون دولار)في سنة 2013 مقابل 10.9 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع ستة فلوس نقدية لكل سهم أرباحا عن سنة 2013. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2818 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 