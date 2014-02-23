مقدمة 1-بنك برقان الكويتي يعزو هبوط الأرباح إلى تجنيب مخصصات احترازية

(لإضافة تصريحات رئيس البنك)

الكويت 23 فبراير شباط (رويترز) - عزا ماجد العجيل رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان الكويتي اليوم الأحد هبوط أرباحه السنوية 64 في المئة في 2013 إلى تجنيب مخصصات احترازية بلغت 52.6 مليون دينار (186.9 مليون دولار) خلال العام.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن "النمو القوي لأداء المجموعة خلال الفترات المالية السابقة اضافة الى كافة مؤشرات الأداء الإيجابية مكن البنك من الإسراع في عملية بناء المخصصات الاحترازية حيث بلغت قيمة المخصصات 232.5 مليون دينار كويتي حتي نهاية العام 2013."

وهبطت أرباح مجموعة بنك برقان الذراع المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 64 بالمئة إلى 20.1 مليون دينار (71.4 مليون دولار) في 2013 من 55.6 مليون دينار في 2012.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع سبعة فلوس للسهم الواحد وسبعة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.

وقال البيان إن الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات ارتفعت 18 في المئة في 2013 إلى 141 مليون دينار كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 33 في المئة لتصل إلى 254 مليون دينار.