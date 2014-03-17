ارتفاع طفيف في أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية
الكويت 17 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية اليوم الإثنين أن شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي حققت ارتفاعا طفيفا في أرباحها السنوية إلى 6.15 مليون دينار (21.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 6.1 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع خمسة فلوس لكل سهم أرباحا عن سنة 2013.
(الدولار = 0.281 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.