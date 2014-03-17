ارتفاع طفيف في أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية

الكويت 17 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية اليوم الإثنين أن شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي حققت ارتفاعا طفيفا في أرباحها السنوية إلى 6.15 مليون دينار (21.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 6.1 مليون دينار قبل عام.