الأهلي الكويتي يقر توزيع أرباح نقدية 13 فلسا عن 2013

الكويت 22 مارس آذار (رويترز) - أقرت الجمعية العمومية للبنك البنك الأهلي الكويتي اليوم السبت توزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلسا (4.6 سنت) لكل سهم عن سنة 2013.

ويتكون الدينار الكويتي من ألف فلس.

وقال أحمد يوسف بهبهاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته أمام الجمعية العمومية إن إجمالي الأصول ارتفع سبعة في المئة عما كان عليه في نهاية 2012 إلى 3.19 مليار دينار كما ارتفعت ودائع العملاء ستة في المئة إلى 1.95 مليار دينار خلال نفس الفترة.

وارتفعت أرباح البنك 18 بالمئة إلى 35.4 مليون دينار (125.4 مليون دولار) في 2013 مقابل 30 مليون دينار قبل عام.

وأضاف بهبهاني أن البنك حقق أرباحا تشغيلية بلغت 82.5 مليون دينار في 2013 وأنه "رصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة وصلت إلى 96 مليون دينار."