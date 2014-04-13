مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك الكويت الوطني 3.2% في الربع/1

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دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الكويت الوطني أكبر مصرف تجاري في الكويت اليوم الأحد نمو صافي أرباحه في الربع الأول من العام 3.2 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 83.9 مليون دينار (298.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس اذار مقابل 81.3 مليون دينار قبل عام.

وكان خمسة محللين توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا فصلية صافية قدرها 80.70 مليون دينار.

وحقق البنك الذي فتح مكتبا جديدا في دبي في مارس آذار نموا قدره 15.5 في المئة في أرباحه من الأنشطة الدولية في الربع الأول هذا العام.

وقال عصام الصقر الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إن البنك سيواصل استراتيجيته التي تركز على التنوع والتوسع الدولي والاتجاه بقوة نحو التمويل الإسلامي.

وتولى الصقر في وقت سابق من العام منصب الرئيس التنفيذي للبنك خلفا لإبراهيم دبدوب الذي أدار البنك لثلاثة عقود وساهم في تحوله من بنك محلي ليصبح خامس أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث الأصول.

وقال الصقر إن أرباح البنك في الربع الأول جاءت بشكل رئيسي من إيرادات الأنشطة المصرفية الأساسية. ونما صافي ربح التشغيل 7.6 في المئة على أساس سنوي إلى 158.4 مليون دينار بينما ارتفعت القروض والسلف 9.6 في المئة إلى 10.95 مليار دينار خلال الربع.

وهبطت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في الربع الأول إلى 1.93 في المئة من 2.72 في المئة قبل عام.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير الشهر الماضي إن مناخ التشغيل في الكويت يشهد تحسنا. وتشهد السوق بعض التسارع في الإقراض وترسية وتنفيذ بعض المشروعات الكبيرة في البنية التحتية.