أرباح طيران الجزيرة الكويتية تهبط 42% في الربع/1

الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت طيران الجزيرة الكويتية اليوم الإثنين أنها حققت أرباحا بلغت 2.1 مليون دينار (7.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض 41.8 بالمئة عن الأرباح المحققة قبل عام.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن الإيرادات بلغت 13.8 مليون دينار في الربع الأول من 2014 منخفضة بنسبة 6.1 بالمئة عن إيرادات الربع الأول من 2013.

ونقل البيان عن مروان بودي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة قوله إن هذه هي "ثاني أعلى أرباح نحققها لفترة الربع الأول في تاريخ الشركة."

وأضاف أن أداء المجموعة يعتمد على مواسم السفر "وفترة الربع الأول عادة ما تكون فترة سفر هادئة ولكننا حققنا أرباحا عالية نسبيا مقارنة مع فترات الربع الأول السابقة عدا فترة الربع الأول من العام الماضي الذي كان فصلا استثنائيا."