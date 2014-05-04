أرباح الخليج للتأمين الكويتية ترتفع 33% في الربع/1

الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - قالت الخليج للتأمين الكويتية اليوم الأحد إن أرباحها الفصلية ارتفعت 33.2 بالمئة إلى ثلاثة ملايين دينار (10.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2014 مقارنة بها قبل عام.